Bilecik'te yapılan trafik kontrol denetimlerinde 14 araç sürücüsüne toplam 10 bin 476 TL trafik idari para cezası uygulandı.
Bilecik'te Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan trafik denetimlerinde; 13 araç sürücüsüne 'Emniyet Kemeri Kullanmamak, 1 araç sürücüsüne 'Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak' maddeleri gereğince toplamda 10 bin 476 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 14 Sürücüye 10 Bin 476 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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