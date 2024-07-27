Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 86 Araç Sürücüsüne 143 Bin 748 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 86 Araç Sürücüsüne 143 Bin 748 TL Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik\'te Trafik Denetimlerinde 86 Araç Sürücüsüne 143 Bin 748 TL Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 86 araç sürücüsüne toplamda 143 bin 748 TL trafik idari para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda hatalı park, hız kurallarına uymamak, trafik işaret levhalarına uymamak gibi çeşitli ihlaller tespit edildi. Ayrıca bir araç trafikten men edildi.

27.07.2024 12:00
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Bilecik'te gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 86 araç sürücüsüne 143 bin 748 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 241 araç sürücüsü denetlenirken 86 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 41 araç sürücüsüne 'Hatalı Park', 25 araç sürücüsüne 'Hız Kurallarına Uymamak', 7 araç sürücüsüne 'Trafik İşaret Levhalarına Uymamak', 2 araç sürücüsüne 'Trafik ile ilgili Diğer Kurallara Uymamak', 2 araç sürücüsüne 'Yetersiz Sürücü Belgesi ile Araç Kullanmak', 3 araç sürücüsüne 'Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Muayenesiz Araç Kullanmak', 1 motosiklet sürücüsüne 'Kask Kullanmamak', 1 araç sürücüsüne 'Yüksek Sesle Müzik Yayını Yapmak', 1 araç sürücüsüne 'Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak', 1 araç sürücüsüne 'Teknik Değişiklik', 1 araç sürücüsüne 'Kavşaklarda Duraklamak' maddelerince toplam 143 bin 748 TL trafik idari para cezası uygulandı. 1 araç trafikten men edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 86 Araç Sürücüsüne 143 Bin 748 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 86 Araç Sürücüsüne 143 Bin 748 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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