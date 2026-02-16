Bilecik\'te Trafik Kazası: 1 Ölü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, dün gece Osmaneli ilçesine bağlı Ericek Köyü İznik-Pamukova Devlet Karayolu mevkiinde R.U., idaresindeki 16 H plakalı motosiklet, karşı şeride geçmeye çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen H.A. yönetimindeki 16 GN 547 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü R.U., olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK
