Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı, sağlık durumu iyi.

10.10.2024 11:54
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Bilecik'te aynı şeritte seyir halindeki 2 aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik Pazaryeri D-650 karayolunda meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki Mustafa Ö. idaresindeki 26 ADR 429 plakalı kamyon, aynı istikamette seyir halinde olan sürücülüğünü Gürcan K. idaresindeki 70 FU 136 çekiciye bağlı 34 AT 9806 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada sürücü Gürcan K. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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