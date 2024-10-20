Bilecik\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seyir halindeki kamyonete otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköy Köyü D-650 karayolunda seyir halinde ilerleyen İ.Ö. idaresindeki 26 HK 490 plakalı kamyonete, M.K.B.'nin kullandığı 35 AL 0358 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan E.B. hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK