Bilecik\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te seyir halindeki 2 aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Edebali 1 ile Reyhan sokaklarının kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Edebali 1 Sokak üzerinde seyir halindeki Avni G. idaresindeki 26 PP 872 plakalı ticari araçlar ile Reyhan Sokakta seyir halinde bulunan Hasan Y. idaresindeki 11 AG 263 plaklı otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında çarpışmanın etkisiyle 26 PP 872 plakalı ticari araç yan yattı. Kazada 26 PP 872 plakalı ticari araç sürücüsü Avni G. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine muhtemel bir yangına karşı Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK