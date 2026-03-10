Bilecik\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik- YHT- Şehirler Arası Otobüs Terminali karayolu TOKİ Spor Salonu önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; karayolu üzerinde seyir halindeki S.M. idaresindeki 11 ACV 004 otomobil ile İ.C. idaresindeki 34 NAE 827 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasından yolcu olarak bulunan F. Y., (19) yaralandı. Yaralı yolcu olay yerine gelen acil sağlık servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK