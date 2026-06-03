Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te geri manevra yapan otomobile elektrikli bisikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Vezirhan beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan T. idaresindeki elektrikli bisiklet ile Ergün A. sevk ve idaresindeki 11 ABL 591 plakalı otomobil geri geri manevra yaptığı sırada çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Hasan T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yaralı sürücü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK