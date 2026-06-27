Bilecik\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin ormanlık alana devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Bilecik'e bağlı Dereşemsettin köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Habib Ç. idaresindeki 07 GV 743 plakalı otomobil, İnegöl istikametine seyir halindeyken sürücüsünün bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, acil servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK