Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

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Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparken, yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinden TOKİ istikametine seyir halindeki 54 AB 874 plakalı otomobil sürücü Alper T. Akasya Altı Mevkiini geçince aracın direksiyon hakimiyetinin kaybetti. Kontrolden çıkana otomobil sağ tarafta bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Alper T. ve araç içinde yolcu olarak bulunan Yusuf Bahadır K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK