Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki bir otomobil, kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

15.06.2024 11:08
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Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparken, yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinden TOKİ istikametine seyir halindeki 54 AB 874 plakalı otomobil sürücü Alper T. Akasya Altı Mevkiini geçince aracın direksiyon hakimiyetinin kaybetti. Kontrolden çıkana otomobil sağ tarafta bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Alper T. ve araç içinde yolcu olarak bulunan Yusuf Bahadır K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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