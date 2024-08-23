Bilecik\'te Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

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Bilecik'te 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik Pelitözü kavşağından Pelitözü Mahallesi istikametine seyir halinde ilerleyen 11 ABB 037 plakalı araç sürücüsü A.O., önündeki aracı sollamak için şerit değiştirdiği esnada Bilecik merkeze seyir halinde ilerleyen R.S. idaresindeki 11 SB 006 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın sonucu meydana gelen trafik kazasında A.O. idaresindeki araçta bulunan Z.A. ve M.U. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis dün geceki kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK