Bilecik\'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Gülümbe Köyü yolunda seyir halindeki Turgay K., idaresindeki 11 AF 776 plakalı otomobil Yunuslar mevkiinde Cem G., idaresindeki 11 EM 550 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Kazada 11 EM 550 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ümran G. ve 11 AF 776 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hasan B., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK