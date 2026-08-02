Bilecik'te Trafik Kazası: 3 Astsubay Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Kazası: 3 Astsubay Yaralı

Bilecik\'te Trafik Kazası: 3 Astsubay Yaralı
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Bilecik'te bariyere çarpan otomobil alev aldı, 3 astsubay yaralandı. Hayati tehlike yok.

Bilecik'te kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobilin alev alması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 3 astsubay yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Bozüyük ilçesi Çarşı Mahallesi Çevreyolu Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Balıkesir Bakım Mühimmat Okulu Merkez Komutanlığında görev yapan ve yıllık izin dönüşünde bulunan Astsubay Hasan G. idaresindeki 33 ATH 840 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev alırken, araçta yolcu olarak bulunan Astsubay Alperen Talha E. ile Astsubay Cihat M., sürücü Hasan G. ile birlikte çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Otomobil, Bilecik, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Trafik Kazası: 3 Astsubay Yaralı - Son Dakika

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