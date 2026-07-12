Bilecik'te Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bilecik\'te Trafik Kazası: 4 Yaralı
12.07.2026 15:21
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Bilecik'te sollama sırasında çarpışan iki otomobilde 4 kişi yaralandı, trafik kontrollü sağlandı.

Bilecik'te aynı yönde seyir halindeki iki otomobilin sollama manevrası sırasında çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Aşağı Armutlu mevkiinde, Bozüyük-İnegöl karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bozüyük istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde bulunan Erdem Ö. idaresindeki 26 AH 549 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen İlyas Ü. yönetimindeki 11 AAJ 974 plakalı otomobil, sollama manevrası sırasında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Erdem Ö. ve İlyas Ü. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Tuba Ö. ve Zekiye Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza nedeniyle Bozüyük-İnegöl karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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