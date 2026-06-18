Bilecik\'te Trafik Kazası: İki Çocuk Yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez İstasyon Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bozüyük istikametine seyir halindeki 42 AGM 667 plakalı otomobil sürücüsü A.T. bir anlık dikkatsizliği sonucu yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil içinde yolcu olarak bulunan A.Ö.T. ve S.B.T. yaralandı.

Yaralı çocukların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK