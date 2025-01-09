Bilecik\'te Trafik Kazası: Yayaya Çarpan Otomobil 1 Kişiyi Yaraladı

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Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Dedeoğlu Caddesi'nden Eski Belediye Kavşağı istikametine seyir halindeki Elif A., idaresindeki 11 AA Z988 plakalı otomobili, yolun karşısına geçmekte olan yaya Ayten Y., çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK