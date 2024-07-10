Bilecik'te Trafik Kurallarını İhlal Eden 129 Araç ve Sürücüye Ceza Uygulandı - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Kurallarını İhlal Eden 129 Araç ve Sürücüye Ceza Uygulandı

Bilecik\'te Trafik Kurallarını İhlal Eden 129 Araç ve Sürücüye Ceza Uygulandı

Bilecik'te gerçekleştirilen trafik uygulamalarında 129 araç ve sürücüye toplamda 128 bin 847 TL trafik idari para cezası uygulandı. Denetlemeler sonucunda hatalı park, hız sınırlarını aşma, trafik levhalarına uymama gibi çeşitli ihlaller tespit edildi. Ayrıca yasal sınırlar üzerinde alkollü araç kullanan bir sürücünün ehliyeti iptal edildi.

10.07.2024 10:34
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Bilecik'te trafik kurallarını ihlal eden 129 araç ve sürücüsüne toplamda 128 bin 847 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen trafik uygulamalarında 216 araç ve sürücüsü denetlendi. Yapılan kontrollerde 71 sürücüye 'Hatalı Park', 26'sına 'Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmak', 10 kişiye 'Trafik Levhalarına Uymamak', 6'sına 'Motosiklet Sürücülerinin Kask Takmaması', 6 vatandaşa 'Engelli Yerine Park Etmek', 4 sürücüye 'Görüşü Engelleyecek Cam Filmi Kullanmak', 1 kişiye ise 'Yasal Sınırlar Üzerinde Alkollü Araç Kullanmak', 1 araca 'Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak', 1'ine 'Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşmak', 1 araca 'Gece sis ışıklarını aykırı kullanmak', 1 sürücüye ise 'Kırmızı ışık kuralına uymamak', 1 araca 'müzik cihazlarını kamumun huzurunu bozacak şekilde kullanmak', maddeleri gereğince toplamda 129 araç ve sürücüsüne 128 bin 847 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Yapılan denetlemelerde yasal sınırlar üzerinde alkollü araç kullanan sürücünün ehliyet iptali yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Trafik Kurallarını İhlal Eden 129 Araç ve Sürücüye Ceza Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Trafik Kurallarını İhlal Eden 129 Araç ve Sürücüye Ceza Uygulandı - Son Dakika
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