Bilecik'te Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bilecik'te Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Bilecik\'te Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
12.06.2026 10:48
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Bozüyük'te bir şahısın üzerinde Lyrica isimli uyuşturucu madde bulundu, yasal işlem başlatıldı.

Bilecik'te bir şahsın üzerinde 'Lyrica' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Büro Amirliğine bağlı ekipler gerçekleştirilen çalışmada şüpheli hareketler sergileyen bir şahıs aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 'Lyrica' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsa kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Bozüyük, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Funda Özlem Nut Funda Özlem Nut:
    iyidir yakalamışlar da avrupa tarafında böyle şeyler kumsalda bile görüyorlar herkes açık açık yapıyo neyse yine de hoştur bir şeyse 0 0 Yanıtla
  • Nezaket Er Nezaket Er:
    bir kişinin yakalanması güzel tabi ama bölgede ne kadar daha var onu merak ettim çünkü tek bir kişi yakalamak sorunun çözülmesi demek değil bu olayın daha geniş bir ağının olması ihtimali var 0 0 Yanıtla
  • Hümeyra İzmirli Hümeyra İzmirli:
    kadınlar bu konularda hep kurban oluyor işte böyle maddeler çoğunlukla erkekler tarafından kullanılıyor bunu da söylemek lazım 0 0 Yanıtla
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