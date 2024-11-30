Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu

Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonu

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 şahısta uyuşturucu ele geçirildi, yasal işlem başlatıldı.

30.11.2024 11:20
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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hal ve tavırları şüphe çeken 2 şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir ihbar üzerine Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastane içerisinde 2 şahsın sergilediği hal ve tavırlar şüphe çekmesinin üzerine emniyete haber verilerek 2 şahsa yönelik üst araması gerçekleştirildi. Bu kapsamda; 4,51 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi.

İki şahıs hakkında, 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu gereğince yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane, bilecik, Son Dakika

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