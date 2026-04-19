Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonu

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, şüpheli bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda muhtelif miktarlarda esrar maddesi ile birlikte 1 adet cam aparat (bong) ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK