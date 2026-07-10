Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonu

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, muhtelif miktarda sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem başlatıldı. - BİLECİK