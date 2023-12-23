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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda madde ele geçirildi - Son Dakika
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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda madde ele geçirildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, tüfek ve tüfek fişeği bulundu. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Bilecik\'te uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda madde ele geçirildi
23.12.2023 - 22:21,
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, tüfek ve tüfek fişeği ele geçirildi.

Kom Şube Müdürlüğü ekiplerince Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Nazirfpaşa köyünde düzenlenen operasyonda 51.93 gram kenevir tohumu, 37,59 gram esrar maddesi, 408,08 gram paketlenmiş siyah renkli madde, otomatik yivsiz tüfek, 28 adet tüfek fişeği, 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Yapılan operasyon esnasında evde bulunan ve İnegöl İlamat ve İnfaz Bürosu kararı ile arandığı tespit edilen S.M. yakalandı. Diğer şüpheli R.İ isimli şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, S.M. isimli şahıs ise Bozüyük Adliyesine sevk edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda madde ele geçirildi - Son Dakika


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