Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs yakalandı

Bilecik\'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs yakalandı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şahsın üzerinde yapılan aramada 3,68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

28.03.2024 11:50  Güncelleme: 11:55
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Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şahsın üzerinde yapılan aramada 3,68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs yakalandı - Son Dakika

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