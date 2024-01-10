 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda Aranan Kişi Yakalandı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 4 ayrı suçtan toplam 20 yıl aranması bulunan bir kişi yakalandı. Operasyonda sentetik kannabinoid ve metamfetamin maddesi ile bir bong aparatı ele geçirildi. Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem yapıldı ve tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonunda Aranan Kişi Yakalandı
10.01.2024 - 12:43,  Güncelleme: 12:54
Abone Ol

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 ayrı suçtan toplam 20 yıl aranması bulanan kişi yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda 30,05 gram sentetik kannabinoid maddesi 0,74 gram metamfetamin maddesi 1 adet bong aparatı ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınarak, şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçları kapsamında yasal işlem yapıldı.

Ayrıca yakalanan E.Ç. isimli şahsın, Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunca 4 ayrı suçtan toplam 20 yıl aranması bulunduğu öğrenildi. Şahıs, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bilecik, Narkotik Suçlar, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika


13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44
Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:35
Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında 'acil durum' ilan edecek Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek

Son Dakika
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:34 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu
10:35 Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:27 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 14:03:12. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement