Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonunda Aranan Kişi Yakalandı

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 ayrı suçtan toplam 20 yıl aranması bulanan kişi yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda 30,05 gram sentetik kannabinoid maddesi 0,74 gram metamfetamin maddesi 1 adet bong aparatı ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınarak, şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçları kapsamında yasal işlem yapıldı.

Ayrıca yakalanan E.Ç. isimli şahsın, Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunca 4 ayrı suçtan toplam 20 yıl aranması bulunduğu öğrenildi. Şahıs, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİLECİK