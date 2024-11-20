Bilecik'te emniyet güçleri tarafından aranan şahıs yakalandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bilecik'te uyuşturucu madde kullandığı için araması olan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında 115 gün süreyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs adli makamlarca tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Uyuşturucu Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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