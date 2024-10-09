Bilecik'te hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli emniyet güçleri tarafından yakalandı.
Alınan bilgilere göre; İstanbul Anadolu Asliye Ceza Masasınca basit yaralama suçundan 5 ay 1 gün süreyle hakkında yakalama emri bulunan şüpheli şahıs Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından Yakalandı. Şüpheli Şahıs tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Yakalama: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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