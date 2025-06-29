Bilecik\'te Yangın Söndürme Çalışmaları İçin Seferberlik

Gölpazarı ilçesinde yüzlerce personelin görev aldığı yangında Bilecik Belediyesi tüm birimleri ile seferber oldu.

Bilecik'te ki tüm kurum ve kuruluşlarla dayanışma halinde koordineli şekilde hareket eden, başta İtfaiye Müdürlüğü olmak üzere ilgili birçok birimin personeli, yangını söndürme çalışmalarında görev aldı. İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme araçları yanı sıra Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı kepçe, ekskavatör ve buldozerler ile yangına müdahale ediliyor.

Başkan Subaşı alandaki çalışmaları takip ediyor

Yangının çıktığı ilk günden bu yana yakın takipte olan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da yürütülen söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Bilecik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de yangında görev alan personelin ulaşım, gıda ihtiyacı karşılama ve diğer ekipman sağlanmasında gerekli katkıları sunuyor. - BİLECİK