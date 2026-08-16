Bilecik'te Yangın ve Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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Bilecik'te Yangın ve Dolandırıcılık Uyarısı

Bilecik\'te Yangın ve Dolandırıcılık Uyarısı
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Jandarma, orman yangını ve dolandırıcılıkla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Bilecik'te jandarma ekipleri vatandaşlara orman yangını ve dolandırıcılık uyarısı yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde, hasat döneminde çıkabilecek yangın risklerine karşı su tankeri bulundurulmasının önemi ile ormanlık alanlarda ateş yakma yasağı hakkında uyarılarda bulunuldu. Ekipler ayrıca, internet üzerinden yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gereken hususlar ile dolandırıcılık girişimlerine karşı izlenmesi gereken doğru hareket tarzı konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Öte yandan, bilgilendirme çalışmaları kapsamında hazırlanan afişler de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık alanlara asılarak farkındalık oluşturuldu.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Orman Yangını, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Bilecik, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Yangın ve Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

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