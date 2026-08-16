Bilecik\'te Yangın ve Dolandırıcılık Uyarısı

Bilecik'te jandarma ekipleri vatandaşlara orman yangını ve dolandırıcılık uyarısı yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde, hasat döneminde çıkabilecek yangın risklerine karşı su tankeri bulundurulmasının önemi ile ormanlık alanlarda ateş yakma yasağı hakkında uyarılarda bulunuldu. Ekipler ayrıca, internet üzerinden yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gereken hususlar ile dolandırıcılık girişimlerine karşı izlenmesi gereken doğru hareket tarzı konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Öte yandan, bilgilendirme çalışmaları kapsamında hazırlanan afişler de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık alanlara asılarak farkındalık oluşturuldu.