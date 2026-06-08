Bir arabadan çıkıp başka arabaların altına giren kedi itfaiyecilere zor anlar yaşattı

Bilecik'te bir arabanın motor kısmına giren yavru kedi, oradan çıkıp korkuyla çevredeki başka arabaların altına girerken, kendisini kurtarmak isteyen itfaiyecilere zor anlar yaşattı.

Olay, Bilecik'in en işlet caddelerinden biri olan Tevfikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir otomobilin motor kısmına girerek sıkışan kedinin seslerini duyar vatandaşlar durumu hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarılan kedi, can havliyle sırayla çevredeki 3 aracın altına daha girip saklandı. Son aracın altından çıkartılan yavru kedinin kaçıp caddede kaybolması ile itfaiye ekipleri rahat bir nefes aldı. - BİLECİK