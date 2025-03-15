Bilecik\'te Yaya Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te seyir halindeki bir aracın yayanın ayağının üzerinden geçmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tevfikbey Caddesi ile Kurtul Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgilere göre cadde üzerinde seyir halindeyken Kurtul Sokak'a dönmek için manevra yapan V.A. idaresindeki 11 ABY 453 plakalı hafif ticari araç yaya geçidini kullanarak geçmeye çalışan yaya A.Y. ayağının üzerinden geçti. Yaşanan trafik kazasında yaralanan yaya A.Y. olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK