Bilecik\'te Yıldırım Yangını

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alana düşen yıldırım sonucu yangın çıktı.

Yangın, Osmaneli ilçesine bağlı Balçıkhisar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yangın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yaklaşık 20 metrekarelik alanda örtü yangını meydana geldiği tespit edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Bölge güvenlik altına alındı.

Öte yandan, Orman Şefliği yetkilileri, yangının yıldırım düşmesi kaynaklı olduğunu belirtti. - BİLECİK