Bilecik'te Yüksek Katlı Binalarda Yangın, İtfaiye Ekipleri Kahramanlık Gösterdi - Son Dakika
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Bilecik'te Yüksek Katlı Binalarda Yangın, İtfaiye Ekipleri Kahramanlık Gösterdi

Bilecik\'te Yüksek Katlı Binalarda Yangın, İtfaiye Ekipleri Kahramanlık Gösterdi

Bilecik'te 17 katlı binalarda ardışık günlerde çıkan yangınlarda, itfaiye ekipleri merdivenin yetersiz kalması sebebiyle ellerindeki hortumlarla yangınları söndürmek için büyük çaba gösterdi. Vatandaşlar, belediyeden itfaiye araçlarının kapasitesinin artırılmasını talep etti.

04.12.2024 10:44  Güncelleme: 10:45
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Bilecik'te 17 katlı binalarda 2 gün arayla 14 ve 12'inci katlarında çıkan yangında itfaiye aracının merdiveni yetişmeyince itfaiyeciler canla başla ellerinde hortumla koştular.

Alınan bilgilere göre, Bilecik dün Bahçelievler Mahallesi, Eski Bursa Caddesi'ndeki bir site içerisindeki 17 katlı bir binanın 14. katında, yangın merdiveni boşluğuna konulan bazı eşyalar henüz bilinmeyen nedenle tutuşunca yangın çıktı. 24 metrelik itfaiye aracının merdiveni 14'üncü katta olan 42 metreye yetişmeyince itfaiyeciler ellerine aldığı hortumu 14 kat çıkarak yangını söndürdüler. Bu sabah da aynı binalarının birinin 12'inci katının katında yangın merdiveni boşluğuna konulan bazı eşyalar henüz bilinmeyen nedenle tutuşunca yeniden yangın çıktı. Buraya da itfaiye aracın merdiveni yetmeyince kahraman itfaiyeciler yine ellerinde yangın söndürme hortumu ile 12 kat koşarak yangına müdahale ettiler. Yangın kısa sürede evlere sıçramadan söndürüldü.

Vatandaşlar Bilecik'te artık yüksek katlı binaların olduğunu ve belediyenin bu binalara yetecek kapasitede itfaiye aracı almalarını isteyerek, yangını söndürmek için ellerindeki hortumlarla kaç kat çıkan itfaiyecilere ise teşekkür ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Yüksek Katlı Binalarda Yangın, İtfaiye Ekipleri Kahramanlık Gösterdi - Son Dakika

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