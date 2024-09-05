Bilecik\'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Bilecik'te seyir halindeki 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Atatürk Bulvarı'ndan Tepebaşı istikametine seyir halindeki Ümit Ö. idaresindeki 54 RL 830 plakalı otomobil,Eski Belediye Kavşağını geçinde aynı istikamette seyir halindeki Mustafa S. idaresindeki 11 EE 973 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 11 EE 973 plakalı otomobile o da önünde seyreden Harun Ş. idaresindeki 11 ACC 862 plakalı araca arkadan çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 54 RL 830 plakalı araç içinde yolcu olarak bulunan 5 yaşındaki Y. E. Ö. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK