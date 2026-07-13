Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika
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Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası

Bilecik\'te Zincirleme Trafik Kazası
13.07.2026 09:50
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Bozüyük'te 4 araçla meydana gelen kazada 2 çocuk yaralandı, inceleme başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Bozüyük ilçesi Poyra mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AEZ 523, 06 FON 875, 11 ABN 474 ve 11 AJ 347 plakalı araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada 26 AEZ 523 plakalı otomobilin sürücüsü Hacı Kadir S.'nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Songül S. (5) ile Belinay S. (9) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen acil servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralı çocuklar Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazaya karışan diğer araçların sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İnceleme, Bilecik, Bozüyük, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika

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