Bilecik\'teki Orman Yangını Kontrol Altında, Hayvanlara Su Verenler Gündem Oldu

Bilecik'te 5 gündür devam eden orman yangını kontrol altına alınırken, yangından etkilenen hayvanlara elleriyle su verenler görüntülere yansıdı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 5 gün önce çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçramıştı. İlçede Kazancı, Büyükyenice, Kızılöz, Selçik köyleri tedbir amaçlı boşaltılırken, 3 bağ evi kül olmuştu. Yangın bölgesinde günlerdir canla başla çalışan ekiplere Pazaryeri Belediyesine ait itfaiye araçları destek verdi. İtfaiye personeli Serhat Kurtpınar'ın, bölgede gördüğü bir kaplumbağaya aracından su vermesi ve ıslatması takdirle karşılandı.

Kurtpınar o anları İHA muhabirine anlatarak, "Orman yangı bölgesinde hayvanlarımız yandı bir sürü. Canlarımız yandı, nefesimiz kesildi, ağaçlarımız yandı bitti. İnsanların bu konu hakkında daha duyarlı olmasını istiyorum. Yangından bir sürü kaplumbağalar gördük, elimizden geleni kurtarmaya çalıştık. Gördüğümüzü almaya çalıştık. Bir sürü hayvanın Osmaneli'nde yandığını gördük ve vicdanımız çok acıdı.

Öte yandan Bilecik ANDA ekibinden İnci Çam, İstanbul-Sakarya-Bilecik- Eskişehir kara yolu üzerinden yangından kaçan bir köpek gördü. Hemen köpeğin yanında Çam, köpeğe su verirken, köpeğin suyu kana kana içtiği görüldü. Bilecik EDAK ekibinden Samet Özlü'nün bir yavru kaplumbağaya su verme anı da görüntülere yansıdı. - BİLECİK