Bilecik Valisi Şefik Aygöl: Seçimlerde Herhangi Bir Olumsuzluk Yaşanmadı

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 31 Mart Mahalli İdari seçimlerinin Bilecik'te 08.00 itibariyle başladığı söyleyerek, bin 400 kolluk gücünün görev yaptığı kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı söyledi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl eşi Nazlı ve oğlu Bertan Şefik Aygöl ile birlikte Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 1001 nolu sandıkta oyunu kullandı. Burada İHA'ya bir açıklama yapan Vali Aygöl, "Gerek ülkemizde gerekse Bilecik'imizde bir demokrasi şöleni yaşanıyor. Sabah saat 08.00 itibariyle 703 tane sandıkta 168 bin 656 tane vatandaşımız oylarını kullanmak için sabah 08.00'da başladılar. Saat 17.00'a kadar oy işlemi devam edecek. Bizde özellikle güvenlik açısından bin 400 tane personelimizle kolluk gücümüzle güvenliği almış durumdayız. Şu ana kadar Allah'a çok şükür herhangi ilimizin ne bir köyünde ne ilçe merkezlerinde ne de il merkezinde herhangi bir vaka meydana gelmiş durumda değil. Biz özellikle mahalli idari seçimlerimizin başta ülkemize sonra Bilecik'imize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - BİLECİK