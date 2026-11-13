Bilecik Vezirhan'da şarampole uçan otomobilin 20 yaşındaki sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Bilecik Vezirhan'da şarampole uçan otomobilin 20 yaşındaki sürücüsü yaralandı

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Bilecik Vezirhan\'da şarampole uçan otomobilin 20 yaşındaki sürücüsü yaralandı
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Bilecik Vezirhan beldesi İstasyon mahallesi mevkiinde 20 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bilecik merkeze bağlı Vezirhan beldesi İstasyon mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali N. (20) idaresindeki 11 ADE 305 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik Vezirhan'da şarampole uçan otomobilin 20 yaşındaki sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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