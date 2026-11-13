Bilecik Vezirhan\'da şarampole uçan otomobilin 20 yaşındaki sürücüsü yaralandı

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bilecik merkeze bağlı Vezirhan beldesi İstasyon mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali N. (20) idaresindeki 11 ADE 305 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.