Bilecik Yenipazar\'da çocuk istismarından aranan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde jandarma ekiplerince, çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen takipli faaliyet kapsamında Hasan E. (54) isimli şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Sorgulamada, şahsın Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunun kararıyla 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Yenipazar ilçesinde yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Gölpazarı Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.