Bilecik Yenipazar'da mantardan zehirlenen şahıs Bilecik'teki hastaneye sevk edildi

Bilecik'te ormandan bilmediği mantarları toplaması ve yemesi sonucu zehirlenen şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Kükürt Köyü'nde meydana geldi. Köyde ikamet eden Halil İbrahim Y. (31) ormanlık alanda mantar topladı. Bilmediği mantarları toplaması ve yemesi sonucunda gece boyunca kusma ve diğer şikayetlerinin devam eden şahıs Yenipazar ilçe Devlet Hastanesine gitti. Yapılan muayene sonucunda Halil İbrahim Y. isimli şahsın mantardan dolayı besin zehirlenmesi geçirdiği öğrenildi. Şahıs ileri tetkik ve tedavi amacıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.