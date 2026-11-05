Bilecik Yenipazar'da mantardan zehirlenen şahıs Bilecik'teki hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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Bilecik Yenipazar'da mantardan zehirlenen şahıs Bilecik'teki hastaneye sevk edildi

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Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Kükürt Köyü'nde bir şahıs, ormandan topladığı bilmediği mantarları yemesi sonucu zehirlendi. Gece boyunca kusma ve diğer şikayetleri süren şahıs, Yenipazar İlçe Devlet Hastanesinden Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bilecik'te ormandan bilmediği mantarları toplaması ve yemesi sonucu zehirlenen şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Kükürt Köyü'nde meydana geldi. Köyde ikamet eden Halil İbrahim Y. (31) ormanlık alanda mantar topladı. Bilmediği mantarları toplaması ve yemesi sonucunda gece boyunca kusma ve diğer şikayetlerinin devam eden şahıs Yenipazar ilçe Devlet Hastanesine gitti. Yapılan muayene sonucunda Halil İbrahim Y. isimli şahsın mantardan dolayı besin zehirlenmesi geçirdiği öğrenildi. Şahıs ileri tetkik ve tedavi amacıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İHA
Yenipazar3. SayfaBilecikGüncelSağlıkKusmaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Yenipazar'da mantardan zehirlenen şahıs Bilecik'teki hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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