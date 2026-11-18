Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak durabilirken, feci kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Bilecik'in Yenipazar ilçesi ile Selim Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yenipazar-Selim Köyü kara yolunda seyir halindeki 26 AAU 187 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Bozkurt (73) bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak tarlaya uçtu. Meydana gelen feci kazada araç sürücüsü ağır yaralanırken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Ağır yaralı Mustafa Bozkurt olay yerine gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mustafa Bozkurt tüm yapılan müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.