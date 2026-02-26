Bilişim Dolandırıcılığına Operasyon: 19 Gözaltı - Son Dakika
Bilişim Dolandırıcılığına Operasyon: 19 Gözaltı

26.02.2026 14:03
Adana merkezli operasyonda 1.2 milyar liralık dolandırıcılıkla 19 şüpheli yakalandı, 17'si tutuklandı.

Adana merkezli 11 ilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 1 milyar 200 milyon liralık işlem hacmi bulunan 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'si çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, Adana merkezli 11 ilde 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 1 milyar 200 milyon liralık işlem hacmi bulunan 19 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 17'sinin tutuklandığını, 2'si hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıkladı.

Yatırım danışmanlığı vaadiyle dolandırdılar

Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Adana merkezli olarak Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Siirt, Samsun, Mardin, Bursa, Şırnak ve Ağrı'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin sosyal medya hesapları ile sosyal mesajlaşma grupları üzerinden iletişime geçtikleri kişileri 'yatırım danışmanlığı' vaadiyle dolandırdıkları, elde ettikleri suç gelirlerini yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurulan paravan şirketler üzerinden akladıklarının tespit edildiği bildirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda şüphelilere ait 1 adet paravan bilişim ve yazılım şirketine, 2 adet konut, 10 adet araç, 17 adet arsa, 692 adet banka ve 8 adet kripto hesabına el konulduğu ifade edildi. - ANKARA

