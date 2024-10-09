BİM Tırı Dorsesi Park Halindeki Araçlara Çarptı

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BİM'e ait tırın ayrılan dorsesi park halindeki 3 araca çarptı... O anlar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde BİM markete ait tırın dorsesi ayrılarak yola savruldu.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi İnönü Mahallesi 1794. Sokak'ta BİM markete ait tırın dorsesi, henüz bilinmeyen bir nedenle tırdan ayrıldı. Yola savrulan dorse park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.