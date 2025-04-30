Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen uygulamalarda haklarında arama kararı bulunan 11 kişi yakalandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada haklarında ifadeye ve para cezasına yönelik aranması bulunan 11 şahsın yakalandığı belirtildi. Çalışmaların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de 11 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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