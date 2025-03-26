Bingöl'de 2,2 kg Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bingöl'de 2,2 kg Esrar Ele Geçirildi

Bingöl\'de 2,2 kg Esrar Ele Geçirildi

Jandarma, Bingöl'de yaptığı operasyonda 2 kilo 230 gram esrar maddesi ele geçirdi.

26.03.2025 17:18
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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 2 kilo 230 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 25 Mart 2025 günü Genç ilçe kırsalında yapılan operasyonda; 2 kilo 230 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup, söz konusu olay ile ilgili cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de 2,2 kg Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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