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Bingöl'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

BİNGÖL - Bingöl merkezde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Genç Caddesi Tugay Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 38 AFZ 475 plakalı hafif ticari araç ile 23 BF 138 plakalı otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan 4 kişi tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.