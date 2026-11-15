Bingöl\'de 26 kapsülde 340,53 gram metamfetamin bulundu, şüpheli tutuklandı

Bingöl'de 26 kapsülde 340,53 gram metamfetamin bulundu, şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de narkotik ekiplerinin operasyonunda bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada 26 kapsül içinde 340,53 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bingöl'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 340,53 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda yabancı uyruklu bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, toplam 26 kapsül içerisinde 340,53 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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