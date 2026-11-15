Bingöl\'de 26 kapsülde 340,53 gram metamfetamin bulundu, şüpheli tutuklandı

Bingöl'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 340,53 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda yabancı uyruklu bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, toplam 26 kapsül içerisinde 340,53 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.