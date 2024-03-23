Bingöl'de 45 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bingöl'de 45 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi

Bingöl\'de 45 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda, Genç ilçesi kırsalında 45 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Bingöl Valiliği, uyuşturucu maddeyle mücadeleye devam edileceğini açıkladı.

23.03.2024 15:19  Güncelleme: 15:26
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Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce düzenlenen operasyonda 45 kilo toz esrar maddesi ele geçirdi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü unsurlarınca, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Genç ilçesi kırsalında icra edilen faaliyette 45 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu madde ile mücadelesi halkımızın desteği ile devam edecektir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de 45 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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