Bingöl\'de 68 başıboş hayvan toplandı

Bingöl'de karayollarında bulunan 68 sahipsiz başıboş hayvan toplanarak belediyelere ait geçici hayvan bakımevlerine teslim edildi.

Bingöl Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Bingöl-Erzurum kara yolu ile Bingöl-Muş kara yollarının farklı noktalarında tespit edilen toplam 68 sahipsiz başıboş hayvan ekipler tarafından toplandı. Hayvanlar, Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ile Karlıova Belediyesine teslim edildi.

Denetimlerde küpeli hayvanların sahiplerine 18 bin 589 lira idari para cezası uygulanırken, küpesiz hayvanların sahiplerine küpeleme işlemlerini tamamlamaları için süre verildi. Sahibi belirlenemeyen hayvanlar ise geçici hayvan bakımevine götürüldü.

Öte yandan, Bingöl'de 2021 yılından 2026 yılının ilk altı ayına kadar hayvanların karıştığı 384 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 170 kişi yaralandı. Kazalar nedeniyle hayvan sahiplerine toplam 72 bin 883 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. - BİNGÖL