Bingöl\'de 8 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

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Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 8 yıl 10 ay hapis cezası ve 5 ayrı suçtan aranması bulunan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, "Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda kasten öldürme, gereği açıkta bırakılmış olan eşya hakkında hırsızlık, yol kesmek sureti ile silahla birden fazla kişi ile yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması, taklit anahtarla kilit açmak sureti ile hırsızlık suçundan kesinleşmiş 8 yıl 10 ay hapis cezası ve 5 ayrı suçtan aranması bulunan ayrıca ilimizde 5 ayrı farklı zamanda gerçekleşen olaylarının fail firarisi olan 1 şahıs yakalanmıştır. Adliyedeki işlemleri ardından Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilerek tutuklanmıştır" denildi. - BİNGÖL