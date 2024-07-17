Bingöl'de 8 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bingöl'de 8 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

Bingöl\'de 8 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 8 yıl 10 ay hapis cezası ve 5 ayrı suçtan aranması bulunan zanlı yakalandı. Zanlının kasten öldürme, hırsızlık, yağma gibi suçlardan arandığı belirtildi. Yakalanan zanlı, adliyedeki işlemlerinin ardından Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilerek tutuklandı.

17.07.2024 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 8 yıl 10 ay hapis cezası ve 5 ayrı suçtan aranması bulunan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, "Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda kasten öldürme, gereği açıkta bırakılmış olan eşya hakkında hırsızlık, yol kesmek sureti ile silahla birden fazla kişi ile yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması, taklit anahtarla kilit açmak sureti ile hırsızlık suçundan kesinleşmiş 8 yıl 10 ay hapis cezası ve 5 ayrı suçtan aranması bulunan ayrıca ilimizde 5 ayrı farklı zamanda gerçekleşen olaylarının fail firarisi olan 1 şahıs yakalanmıştır. Adliyedeki işlemleri ardından Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilerek tutuklanmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Elazığ, Bingöl, Güvenlik, Cezaevi, Yakalama, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de 8 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
14:00 Şehirde her yere afişler asıldı Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler Şehirde her yere afişler asıldı! Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
13:02 Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
15:09 FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
14:25 Ülkede infial yaratan görüntüler Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı
14:15 Fenerbahçelilere müjde En-Nesyri Kanarya oluyor Fenerbahçelilere müjde! En-Nesyri Kanarya oluyor
14:05 Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth’e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi
14:00 Hindistan’da bir okulda toplu tecavüz skandalı 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü
13:41 Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi
13:08 Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 15:49:18. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de 8 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement