Bingöl'de 827 kök kenevir ve bin 316 kök skunk bitkisi ele geçirildi

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Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 827 kök kenevir ve bin 316 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri unsurlarınca Narkotik Tespit ve Değerlendirme Planı kapsamında Genç ilçesi kırsalında icra edilen faaliyet içerisinde 827 kök kenevir bitkisi ve bin 316 kök skunk bitkisi ele geçirilmiştir" denildi. - BİNGÖL