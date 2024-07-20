Bingöl'de 827 kök kenevir ve bin 316 kök skunk bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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Bingöl'de 827 kök kenevir ve bin 316 kök skunk bitkisi ele geçirildi

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen faaliyetlerde 827 kök kenevir bitkisi ve bin 316 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

20.07.2024 20:13
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Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 827 kök kenevir ve bin 316 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri unsurlarınca Narkotik Tespit ve Değerlendirme Planı kapsamında Genç ilçesi kırsalında icra edilen faaliyet içerisinde 827 kök kenevir bitkisi ve bin 316 kök skunk bitkisi ele geçirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de 827 kök kenevir ve bin 316 kök skunk bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de 827 kök kenevir ve bin 316 kök skunk bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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